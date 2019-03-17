Актер Джеки Чан станет альпинистом в новом фильме. Фото: Mental Floss

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Ракурс

Популярный актер из Китая Джеки Чан снимется в фильме про альпинистов. Основу фильма составит реальная история о покорении самой высокой точки мира — горы Эверест.

Помимо Джеки в ленте будет сниматься и его коллега — Джеки Ву. Новый фильм имеет предварительное название Climbers (Альпинисты). В основу картины ляжет реальная история китайских альпинистов, совершивших восхождение на северную сторону Эвереста в 1960 году. Как пишет издание The Hollywood Reporter, эта группа была первой в истории группой альпинистов, которые взошли на Эверест. До самой вершины дошли лишь три смельчака из четырех. На горе китайцы оставили статую Мао Цзэдуна.

Предлагаем посмотреть топ-10 самых отчаянных трюков, которые актер Джеки Чан самостоятельно выполнял на съемочной площадке.

Напомним, в Великобритании провели исследование, в ходе которого выяснили телевизионные вкусы современных подростков. Большинство опрошенных в возрасте от пяти до 16 лет назвали своим любимым телешоу сериал «Друзья».