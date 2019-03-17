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Информацию о пожаре на «Азовстали» опровергли. Фото: Новости Донбасса

«Это технологический процесс»: в ГСЧС опровергли информацию о пожаре на «Азовстали»

17 мар 2019, 21:22
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Информацию о пожаре на «Азовстали» опровергли в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Ранее напуганные жители Мариуполя распространяли в соцсетях видео с кадрами, которые напоминают пожар на предприятии.

На меткомбинате «Азовсталь» ничего не горело. Об этом изданию «Украинская правда» заявил заместитель начальника отдела по работе со СМИ и общественностью ГСЧС Украины в Донецкой области Виктор Серомах.

«По состоянию на 20.00 никакого пожара нет, это технологический процесс», — заявил он.

Мариупольское издание 0629.com.ua со ссылкой на пресс-службу компании «Метинвест» сообщило, что зарево в небе на Мариуполем — это следствие обычного слива шлака, а не пожар. Отмечается, что ежедневно вечером на «Азовстали» происходит слив шлака. В компании уверяют, что эта процедура не вредит окружающей среде.

«Учитывая, что темное время суток, образовалось яркое свечение, которое могли видеть жители города и выдали в социальных сетях видео с необоснованными комментариями, что якобы на предприятии произошел пожар. Официально заявляем, что это абсолютно штатная, контролируемая ситуация», — заявили в «Метинвесте».

Напомним, 17 марта жители Мариуполя начали распространять в социальных сетях записи видео, на которых можно было увидеть то, как над предприятием «Азовсталь» образовался огромный столб огня и дыма. В комментариях к видео горожане писали, что на меткомбинате произошел пожар.


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