В Мариуполе произошел пожар на территории предприятия «Азовсталь». Фото: Цензор.НЕТ

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Ракурс

Пожар на территории меткомбината «Азовсталь» в Мариуполе вспыхнул в воскресенье, 17 марта.

Над предприятием виден огромный столб огня и дыма, что-то горит в районе доменного цеха. Кроме пожара местные жители становятся свидетелями периодических вспышек, слышен грохот. Видео пожара очевидцы распространяют в социальной сети Facebook.

Жители Мариуполя утверждают, что пламя видно из разных районов города. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям пока не комментировали пожар на предприятии.

Как известно, «Азовсталь» является одним из лидеров украинской металлургии. По уровню валового дохода предприятие занимает третье место среди металлургических предприятий Украины.

Напомним, в марте на предприятии в Каменке Житомирской области произошел масштабный пожар. Пожарным понадобилось более четырех часов, чтобы его ликвидировать.