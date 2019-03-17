Российская экономика продолжает нести убытки из-за оккупации Крыма. Фото: Vesti.Ru

https://racurs.ua/n119512-rossiya-poteryala-150-mlrd-dollarov-iz-za-okkupacii-kryma-bloomberg.html

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Оккупация Крыма обошлась Российской Федерации на сумму в 150 млрд долл. Именно столько российская экономика потеряла с начала аннексии полуострова.

Аналитик Скотт Джонсон исследовал, что экономика России упала почти на 10% или на 150 млрд долл. по сравнению с показателями конца 2013 года. Об этом говорится в материале Bloomberg, опубликованном 17 марта.

Джонсон считает, что основной причиной падения российской экономики стали санкции со стороны Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза, которые вводились ежегодно после аннексии. Также свою роль сыграло и падение цен на нефть. Кроме того, Россия несет убытки и из-за нежелания иностранцев инвестировать в ее экономику.

Все эти факторы отражаются на доходах российских граждан, средние доходы которых едва превышают 30 тыс. руб. на месяц (459 долл.).

По информации издания, под санкции США с 2014 года попали 700 российских компаний и частных лиц. В этом году это число может вырасти, поскольку на Россию может ждать новая волна санкций

Напомним, 15 марта Евросоюз ввел новые санкции против восьми граждан России, причастных к нападению российского флота на украинские корабли в Керченском проливе. В «черный список» попали высшие офицеры российского флота и командиры военных судов.