Санкции против России: Австралия присоединилась к персональным ограничениям

Санкции против России. Фото: Мир24

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Австралия присоединилась к новым санкциям, введенным США и Европейским Союзом в отношении россиян, причастных к захвату украинских судов в Керченском проливе.

Правительство Австралии вместе с ЕС, Канадой и США наложило персональные санкции на отдельных лиц за применение силы против украинских судов и моряков. Об этом сообщил Джереми Хант, министр иностранных дел Великобритании, передают УНН.

Отмечается, что лицам, на которых наложены санкции, запрещается въезжать в страны ЕС. Также все счета, которые им принадлежат будут заморожены.

Напомним, 15 марта были введены новые санкции против России за действия в Керченском проливе. Санкции являются персональными и касаются лиц, причастных к агрессии в отношении украинских моряков.

В ноябре 2018 года российские военные напали на украинские корабли в Керченском проливе. В результате нападения корабли и экипаж были захвачены.