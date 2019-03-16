Санкции против России: Австралия присоединилась к персональным ограничениям

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Санкции против России. Фото: Мир24
Санкции против России: Австралия присоединилась к персональным ограничениямhttps://racurs.ua/n119475-sankcii-protiv-rossii-avstraliya-prisoedinilas-k-personalnym-ogranicheniyam.htmlRacurs.ua
Австралия присоединилась к новым санкциям, введенным США и Европейским Союзом в отношении россиян, причастных к захвату украинских судов в Керченском проливе.
Правительство Австралии вместе с ЕС, Канадой и США наложило персональные санкции на отдельных лиц за применение силы против украинских судов и моряков. Об этом сообщил Джереми Хант, министр иностранных дел Великобритании, передают УНН.
Отмечается, что лицам, на которых наложены санкции, запрещается въезжать в страны ЕС. Также все счета, которые им принадлежат будут заморожены.
Напомним, 15 марта были введены новые санкции против России за действия в Керченском проливе. Санкции являются персональными и касаются лиц, причастных к агрессии в отношении украинских моряков.
В ноябре 2018 года российские военные напали на украинские корабли в Керченском проливе. В результате нападения корабли и экипаж были захвачены.
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