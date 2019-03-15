Евросоюз продлил и расширил антироссийские санкции из-за агрессии Кремля на Азове. Фото: Прямий

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Страны Европейского Союза ввели новые санкции против восьми граждан РФ, причастных к нападению российского флота на украинские корабли в Керченском проливе.

Решение о новых санкциях против России обнародовали сегодня в Официальном журнале ЕС. В «черный список» попали:

начальник пограничного управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич;

командующий войсками Южного военного округа РФ Александр Дворников;

командир корабля «Дон» ВМС РФ Алексей Саляев;

командир корабля «Изумруд» Андрей Шипицин;

командир малого противолодочного корабля «Суздалец» Сергей Щербаков;

начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ по Крыму Андрей Шеин;

начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму Руслан Ромашкин;

начальник службы пункта управления ФСБ в Керчи Алексей Шатохин.

Санкции в отношении этих лиц вводятся в связи с вооруженной агрессией РФ в Керченском проливе, что является нарушением международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Украины. Решение вступает в силу со дня опубликования.

Одновременно Евросоюз продлил уже действующие индивидуальные антироссийские санкции до 15 сентября 2019 года. Ограничения продлены в отношении 162-х физических и 44-х юридических лиц.

Ранее санкции из-за агрессии России в Керченском проливе анонсировали в США — они коснутся 24 россиян.

Напомним, в конце ноября 2018 года российский флот в районе Керченского пролива открыл огонь по трем кораблям Военно-морских сил Украины. В результата 24 члена экипажей этих кораблей, в том числе раненые, попали в российский плен и были вывезены в Москву, где их арестовали. Все украинские моряки заявили о своем статусе военнопленных.