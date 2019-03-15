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Вооруженное нападение на ювелирку в Борисполе. Фото: СВІДОК.info

Вооруженное нападение на ювелирку в Борисполе: неизвестные с автоматами похитили украшений на 5 млн грн (ФОТО)

15 мар 2019, 10:20
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Вооруженное нападение на ювелирный магазин в Борисполе произошло вчера, 14 марта, вечером.

Четверо грабителей с оружием ворвались в магазин и, угрожая охраннику автоматами, вынесли украшений на сумму около 5 млн грн, сообщается сегодня на сайте Национальной полиции Киевской области.

После совершения преступления грабители скрылись с места происшествия на автомобиле Rover. Несмотря на объявленную операцию «Сирена», правоохранителям не удалось найти грабителей. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Полицейские открыли уголовное производство по факту вооруженного нападения на магазин по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Нападение на ювелирный магазин в Борисполе. Фото: kv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что полицейские задержали преступников, которые ограбили ювелирный магазин в Кривом Роге. Шесть подозреваемых граждан Азербайджана поймали в Харькове. Злоумышленникам удалось вынести 1,5 кг украшений из магазина.

Источник: Ракурс


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