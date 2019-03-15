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Теракт в мечети Новой Зеландии: стрелок увлекался Брейвиком и подписал оружие именами "братьев по духу" / Фото: Daily Mail

Теракт в мечети Новой Зеландии: стрелок увлекался Брейвиком и подписал оружие именами «братьев по духу» (ФОТО)

15 мар 2019, 10:03
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Теракт в мечети Новой Зеландии совершил 28-летний австралиец Брентон Таррант, который увлекался норвежским террористом Андресом Брейвиком. Напомним, перед тем, как открыть огонь, он свой поступок назвал «терактом» и транслировал его в онлайн-режиме.

В манифесте, который, Таррант распространял в Твиттер, есть упоминания и о других террористах, в том числе Андерсе Брейвике, который в 2011 году на норвежском острове Утойя убил более 70-ти человек. На своей странице в Твиттер, которая сейчас недоступна для просмотра, он разместил фото оружия и боеприпасов, вероятно, использованных во время сегодняшнего нападения на мечеть. Это оружие было подписано именами других лиц, совершивших нападения (некоторые надписи там сделаны на кириллице), пишет Daily Mail.

Теракт в мечети Новой Зеландии: фото оружия стрелка / Фото: Daily Mail

Теракт в мечети Новой Зеландии: фото оружия стрелка / Фото: Daily Mail

Теракт в мечети Новой Зеландии: фото оружия стрелка / Фото: Daily Mail

Также стрелок говорил, что он «не любил» мусульман и ненавидел тех, кто исповедовал эту религию, называл их «предателями крови».

Отметим, что СМИ России отреагировали на наличие кириллических надписей на оружии террориста и уже успели найти связь с «украинскими нацистами».

Теракт в мечети Новой Зеландии: реакция СМИ РФ

Напомним, Таррант в течение 17 минут вел прямую трансляцию теракта в мечети, впоследствии Facebook убрал видео.

15 марта после дневной молитвы в мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид зашли вооруженные люди и начали стрелять. Одним из стрелков оказался 28-летний австралиець Брентон Таррант. К автомобилям нападавших были прикреплены самодельные взрывные устройства. Пока неизвестно, были ли они смертниками.

Теракт в мечети Новой Зеландии / Фото: Daily Mail

В Новой Зеландии нет официальной религии, но большинство жителей исповедуют христианство (в частности католицизм, англиканство). По состоянию на 2011 год ислам исповедовали менее 2% населения страны.


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