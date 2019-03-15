Теракт в мечети Новой Зеландии: стрелок увлекался Брейвиком и подписал оружие именами "братьев по духу" / Фото: Daily Mail

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Теракт в мечети Новой Зеландии совершил 28-летний австралиец Брентон Таррант, который увлекался норвежским террористом Андресом Брейвиком. Напомним, перед тем, как открыть огонь, он свой поступок назвал «терактом» и транслировал его в онлайн-режиме.

В манифесте, который, Таррант распространял в Твиттер, есть упоминания и о других террористах, в том числе Андерсе Брейвике, который в 2011 году на норвежском острове Утойя убил более 70-ти человек. На своей странице в Твиттер, которая сейчас недоступна для просмотра, он разместил фото оружия и боеприпасов, вероятно, использованных во время сегодняшнего нападения на мечеть. Это оружие было подписано именами других лиц, совершивших нападения (некоторые надписи там сделаны на кириллице), пишет Daily Mail.

Также стрелок говорил, что он «не любил» мусульман и ненавидел тех, кто исповедовал эту религию, называл их «предателями крови».

Отметим, что СМИ России отреагировали на наличие кириллических надписей на оружии террориста и уже успели найти связь с «украинскими нацистами».

Напомним, Таррант в течение 17 минут вел прямую трансляцию теракта в мечети, впоследствии Facebook убрал видео.

15 марта после дневной молитвы в мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид зашли вооруженные люди и начали стрелять. Одним из стрелков оказался 28-летний австралиець Брентон Таррант. К автомобилям нападавших были прикреплены самодельные взрывные устройства. Пока неизвестно, были ли они смертниками.

В Новой Зеландии нет официальной религии, но большинство жителей исповедуют христианство (в частности католицизм, англиканство). По состоянию на 2011 год ислам исповедовали менее 2% населения страны.