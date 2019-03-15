Дональд Трамп, фото: KHARKIV Today

https://racurs.ua/n119422-tramp-poobeschal-dostatochno-sereznye-ekonomicheskie-problemy-evrosouzu-v-sluchae-otsutstviya.html

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация может создать «достаточно серьезные» экономические проблемы Европейскому Союзу, если Брюссель должным образом не будет взаимодействовать в торговых переговорах с Вашингтоном.

Об этом Трамп заявил вчера после встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, которая состоялась в Вашингтоне, сообщает издание Financial Times.

В частности, он пожаловался на трудности проведения переговоров с ЕС в течение многих лет.

«Они не хотели вести переговоры с администрацией Обамы, и они до этого не хотели, честно говоря, — подчеркнул президент США. — Если они не будут с нами разговаривать, мы собираемся сделать то, что будет достаточно серьезным с экономической точки зрения».

По словам Трампа, речь идет о возможности обложения тарифами значительного перечня продукции из ЕС.

Издание отмечает, что ЕС фактически проводил длительные переговоры с администрацией Барака Обамы о всеобъемлющем торговом соглашении, но их не успели завершить до прекращения срока его президентских полномочий.

Уже во времена Трампа США и ЕС пообещали начать торговые переговоры с целью снижения тарифов на промышленные товары, но они зашли в тупик, поскольку Вашингтон хочет включить в соглашение тему сельского хозяйства, чем Брюссель сопротивляется.

Напомним, недавно Трамп в своем Твиттере попросил Китай отменить пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию, мотивируя это хорошими результатами переговоров между странами.