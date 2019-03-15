Британец получил гнойное воспаление головного мозга из-за тщательной чистки ушей. Фото: Hi-News.ru

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Гнойное воспаление головного мозга получил британец из-за тщательной чистки ушей. К терапевту 31-летний мужчина обратился после продолжительных болей в ухе, мигреней и тошноты в течение 10 дней.

Изначально медики диагностировали у британцы ушную инфекцию и прописали соответствующее лечение, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на медицинский журнал The British Medical Journal.

Однако указанное лечение не помогло мужчине, его состояние ухудшилось. После припадка его госпитализировали. Тогда пациенту сделали компьютерную томографию. Медики обнаружили скопление гноя в мозге, а в ушном проходе — инородное тело.

Британца прооперировали, из уха достали кусочек ваты, который был причиной болей и воспаления. После операции мужчина чувствует себя хорошо, ушные боли его больше не беспокоят. В ходе повторного проведения компьютерной томографии выяснилось, что гнойное воспаление исчезло.