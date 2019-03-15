Реформа медицинского образования в Украине

https://racurs.ua/n119382-reforma-medvuzov-posposobstvuet-esche-bolshemu-ottoku-vrachey-iz-ukrainy-ekspert.html

Racurs.ua

Украина повышает качество образования, но не создает условий для работы высококвалифицированных специалистов. И они просто едут работать в другие страны. Об этом в своем блоге на «Ракурсе» пишет кандидат медицинских наук, председатель Общества молодых ученых и специалистов Владислав Мороз.

По его словам, непоследовательные шаги непоследовательной «реформы» от власти увеличат дефицит медицинских кадров. В такой «реформе» медобразования (и «медреформе» в целом) заинтересованы в первую очередь другие страны.

«Мы тратим средства на подготовку специалистов медицинской отрасли и ликвидируем кадровый кризис в медицине вовсе не Украины, а зарубежья», — отмечает врач.

По его убеждению, единственным выходом из сложившейся ситуации в медицинской отрасли может стать: