Нынешняя реформа медвузов поспособствует еще большему оттоку врачей из Украины — экспертhttps://racurs.ua/n119382-reforma-medvuzov-posposobstvuet-esche-bolshemu-ottoku-vrachey-iz-ukrainy-ekspert.htmlRacurs.ua
Украина повышает качество образования, но не создает условий для работы высококвалифицированных специалистов. И они просто едут работать в другие страны. Об этом в своем блоге на «Ракурсе» пишет кандидат медицинских наук, председатель Общества молодых ученых и специалистов Владислав Мороз.
По его словам, непоследовательные шаги непоследовательной «реформы» от власти увеличат дефицит медицинских кадров. В такой «реформе» медобразования (и «медреформе» в целом) заинтересованы в первую очередь другие страны.
«Мы тратим средства на подготовку специалистов медицинской отрасли и ликвидируем кадровый кризис в медицине вовсе не Украины, а зарубежья», — отмечает врач.
По его убеждению, единственным выходом из сложившейся ситуации в медицинской отрасли может стать:
- определение реформы здравоохранения как стратегического направления на уровне национальной безопасности государства;
- непосредственный контроль хода реформирования здравоохранения президентом;
- срочная разработка стратегии реформирования здравоохранения, с привлечением ведущих специалистов и ее общественным обсуждением.