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Ракурс
Реформа медицинского образования в Украине

Нынешняя реформа медвузов поспособствует еще большему оттоку врачей из Украины — эксперт

15 мар 2019, 09:11
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Украина повышает качество образования, но не создает условий для работы высококвалифицированных специалистов. И они просто едут работать в другие страны. Об этом в своем блоге на «Ракурсе» пишет кандидат медицинских наук, председатель Общества молодых ученых и специалистов Владислав Мороз.

По его словам, непоследовательные шаги непоследовательной «реформы» от власти увеличат дефицит медицинских кадров. В такой «реформе» медобразования (и «медреформе» в целом) заинтересованы в первую очередь другие страны.

«Мы тратим средства на подготовку специалистов медицинской отрасли и ликвидируем кадровый кризис в медицине вовсе не Украины, а зарубежья», — отмечает врач.

По его убеждению, единственным выходом из сложившейся ситуации в медицинской отрасли может стать:

  • определение реформы здравоохранения как стратегического направления на уровне национальной безопасности государства;
  • непосредственный контроль хода реформирования здравоохранения президентом;
  • срочная разработка стратегии реформирования здравоохранения, с привлечением ведущих специалистов и ее общественным обсуждением.

Источник: Ракурс


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