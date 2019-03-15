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Глобальное потепление может привести к преждевременной смерти около миллиона людей. Фото: Svopi

Глобальное потепление может привести к преждевременной смерти около миллиона людей

15 мар 2019, 08:42
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Глобальное потепление может привести к преждевременной смерти около миллиона людей. К таким выводам пришли ученые 70 стран мира.

Эксперты считают, что количество смертей начнет расти в результате глобального потепления, сообщается на сайте Организации Объединенных Наций (ООН).

Глобальное потепление приведет не только к загрязнению пресной воды, устойчивости бактерий, но и к эндокринным нарушениям, которые снизят фертильность мужчин и женщин. Согласно расчетам ученых, больше всего пострадают жители Азии, Африки и Ближнего Востока.

Отмечается, что глобальное потепление произойдет даже в случае достижения целей Парижского климатического соглашения.

Также ученые прогнозируют, что повышение средней температуры в Арктике приведет к полному таянию ледников в регионе.


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