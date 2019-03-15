Злоумышленник вел трансляцию нападения в мечети Новой Зеландии. Фото: Известия

https://racurs.ua/n119418-terakt-onlayn-zloumyshlennik-vel-translyaciu-napadeniya-v-mecheti-novoy-zelandii-foto-video.html

Racurs.ua

Теракт в мечети Аль Нур новозеландского Крайстчерч произошел в пятницу, 15 марта, во время обеденной службы. Неизвестный расстрелял мусульман в мечети.

Злоумышленник не только расстреливал мусульман, но и снимал свое преступление на видео. Трансляция теракта длилась около 17 минут, сообщает New Zealand Herald.

Отмечается, что злоумышленник подъехал к мечети на светлом минивэне. У него в машине был целый арсенал оружия и даже канистры с бензином. Первого мусульманина он застрелил в дверях мечети, а когда зашел в здание начал стрелять без разбора.

Когда террорист покинул здание мечети он еще сделал несколько выстрелов по припаркованным рядом автомобилям. Видео задержания также было записано на видео: это сделал пассажир машины, которая проезжала возле мечети.

По предварительной информации, от стрельбы в мечети погибли по меньшей мере 27 человек, еще около 30 были госпитализированы. Правоохранители еще не обнародовали информацию о террористе, совершившем расстрелы. Однако, по данным местных СМИ, теракт совершил 28-летний австралиец, который называет себя Брентоном Таррантом.