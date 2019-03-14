В Киеве обнаружили тело работника АПУ. Фото: Главком

https://racurs.ua/n119417-smert-sotrudnika-administracii-prezidenta-v-sovershenii-prestupleniya-podozrevaut-grajdanina.html

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В нападении на сотрудника Администрации президента, тело которого обнаружили 14 марта в центре столицы, подозревают 25-летнего гражданина Республики Армения.

Полицейские объявили подозрение иностранцу. Следователи установили, что около полуночи 13 марта подозреваемый вместе с еще одним пока неустановленным злоумышленником, на ул. Баговутовская увидели прохожего и решили ограбить незнакомца. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Злоумышленники, которые находились в нетрезвом состоянии, по меньшей мере четыре раза ударили мужчину по голове. Вследствие сильных ударов прохожий упал на землю. Грабители отобрали у него мобильный телефон и банковскую карту и скрылись с места совершения преступления.

Одного из нападавших уже задержали, объявили ему о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием опасным для жизни лица, подвергшегося нападению) Уголовного кодекса Украины. У подозреваемого изъяли мобильный телефон потерпевшего. Вскоре суд должен арестовать злоумышленника.

Напомним, 14 марта в центре Киева нашли тело сотрудника Администрации президента Украины Александра Бухтатого, который работал главным консультантом департамента информационной политики. Тело обнаружили в районе Лукьяновки на улице Баговутовской неподалеку от недостроенной церкви.

В полиции сообщили, что к гибели чиновника привела хроническая ишемическая болезнь сердца. Кроме того, у погибшего обнаружили перелом костей носа. Окончательно причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.