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Убитый в Киеве мужчина оказался сотрудником Администрации президента, фото — Вартові Еспресо

Убитый в Киеве мужчина оказался сотрудником Администрации президента

14 мар 2019, 12:13
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В центре Киева нашли убитым сотрудника Администрации президента Украины (АПУ) Александра Бухтатого. Он работал главным консультантом департамента информационной политики в Администрации главы государства.

Окровавленное тело 45-летнего Бухтатого в Шевченковском районе столицы обнаружили утром 14 марта, сообщают «Вартові Еспресо». На мужчине заметили признаки насильственной смерти, вблизи нашли удостоверение работника Администрации главы государства.

Тело чиновника АПУ нашли в районе Лукьяновки на улице Баггоутовской неподалеку от недостроенной церкви.

В АПУ подтвердили «BBC Украина», что погибший был их сотрудником. По информации источника, у Бухтатого украли телефон и банковскую карточку.

Труп обнаружил охранник строительства, который около 6.50 утра возвращался после ночной смены. Правоохранители нашли на земле следы крови, которые вели к телу. Медики установили, что у погибшего была разбита голова. Тело Бухтатого нашли у забора строительства напротив ворот церкви.


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Убитый в Киеве мужчина оказался сотрудником Администрации президента

В центре Киева нашли убитым сотрудника Администрации президента Украины Александра Бухтатого. Он работал главным консультантом департамента информационной политики в Администрации главы государства

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