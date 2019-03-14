Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве нашли труп у ворот церкви. Фото: Информатор

В Киеве нашли труп у ворот церкви (ФОТО, ВИДЕО)

14 мар 2019, 09:55
999

В Киеве нашли труп мужчины у ворот церкви в Шевченковском районе. Окровавленное тело обнаружил охранник стройки, который около 6.50 утра возвращался с ночной смены.

Тело мужчины, которому на вид около 40−45 лет, нашли на улице Багговутовской. Он упал возле забора стройки, который находится напротив входа в церковь. На место приехали патрульные полицейские и карета скорой помощи. Правоохранители зафиксировали на земле следы крови, которые вели к телу. Медики, в свою очередь, установили, что у погибшего разбита голова. Об этом сообщает «Информатор».

Тело мужчины обнаружили возле забора напротив ворот церкви. Фото: Информатор

На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии. Полицейские уже опросили рабочих и выяснили, что труп лежит возле церкви всего несколько часов. Когда на территорию стройки ехала бетономешалка, тела погибшего еще не было.

Ранее сообщалось, что в начале февраля в Киеве обнаружили тело мужчина со следами насильственной смерти. Тело погибшего лежало возле одного из МАФов и на нем обнаружили около 5−6 ножевых ранений.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Политзаключенного Балуха доставили в колонию Тверской области РФ

Украинского политзаключенного Владимира Балуха доставили в одну из колоний Тверской области России. Его адвокату эту информацию подтвердили российские тюремщики. В какой именно колонии находится украинец, неизвестно

Новости мира
12:55

Убитый в Киеве мужчина оказался сотрудником Администрации президента

В центре Киева нашли убитым сотрудника Администрации президента Украины Александра Бухтатого. Он работал главным консультантом департамента информационной политики в Администрации главы государства

Новости Украины
12:13