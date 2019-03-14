В Киеве нашли труп у ворот церкви. Фото: Информатор

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Racurs.ua

В Киеве нашли труп мужчины у ворот церкви в Шевченковском районе. Окровавленное тело обнаружил охранник стройки, который около 6.50 утра возвращался с ночной смены.

Тело мужчины, которому на вид около 40−45 лет, нашли на улице Багговутовской. Он упал возле забора стройки, который находится напротив входа в церковь. На место приехали патрульные полицейские и карета скорой помощи. Правоохранители зафиксировали на земле следы крови, которые вели к телу. Медики, в свою очередь, установили, что у погибшего разбита голова. Об этом сообщает «Информатор».

На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии. Полицейские уже опросили рабочих и выяснили, что труп лежит возле церкви всего несколько часов. Когда на территорию стройки ехала бетономешалка, тела погибшего еще не было.

Ранее сообщалось, что в начале февраля в Киеве обнаружили тело мужчина со следами насильственной смерти. Тело погибшего лежало возле одного из МАФов и на нем обнаружили около 5−6 ножевых ранений.