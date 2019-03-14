Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Швеция потребовала отозвать российского дипломата из-за шпионажа. Фото: Hi-News

Швеция потребовала отозвать российского дипломата из-за шпионажа — СМИ

14 мар 2019, 09:05
999

В Швеции Министерство иностранных дел требует отозвать российского дипломата, который находится под подозрением в шпионаже. Власти Швеции вызвали российского посла в столице страны Виктора Татаринцева и предъявили требования, согласно которым посол должен добровольно выслать одного из подчиненных.

Официальной информации об этом нет, но представитель МИДа Швеции Патрик Нильссон подтвердил, что российского посла вызывали «на ковер» из-за дипломата. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter со ссылкой на свои источники, передает «Радио Свобода».

В Стокгольме 26 февраля сотрудниками полиции безопасности задержали мужчину, которого подозревают в шпионаже, но имя его не раскрывается. По предварительной информации, его завербовали в качестве агента российском разведки и он работал в Швеции под дипломатическим прикрытием.

Основным интересом российского разведчика стали высокие информационные технологии. Предположительно, свою деятельность шпион начал еще в 2017 году.

Как ранее сообщал «Ракурс», в середине февраля главу департамента контрразведки Бельгии отстранили из-за подозрений в шпионаже на Россию. Клемент Вандерборре работал в бельгийской контрразведке в течение 40 лет и на него регулярно жаловались младшие коллеги. Предполагаемого шпиона также подозревают в уничтожении конфиденциальных документов в штаб-квартире контрразведки.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Политзаключенного Балуха доставили в колонию Тверской области РФ

Украинского политзаключенного Владимира Балуха доставили в одну из колоний Тверской области России. Его адвокату эту информацию подтвердили российские тюремщики. В какой именно колонии находится украинец, неизвестно

Новости мира
12:55

Убитый в Киеве мужчина оказался сотрудником Администрации президента

В центре Киева нашли убитым сотрудника Администрации президента Украины Александра Бухтатого. Он работал главным консультантом департамента информационной политики в Администрации главы государства

Новости Украины
12:13