Швеция потребовала отозвать российского дипломата из-за шпионажа. Фото: Hi-News

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Racurs.ua

В Швеции Министерство иностранных дел требует отозвать российского дипломата, который находится под подозрением в шпионаже. Власти Швеции вызвали российского посла в столице страны Виктора Татаринцева и предъявили требования, согласно которым посол должен добровольно выслать одного из подчиненных.

Официальной информации об этом нет, но представитель МИДа Швеции Патрик Нильссон подтвердил, что российского посла вызывали «на ковер» из-за дипломата. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter со ссылкой на свои источники, передает «Радио Свобода».

В Стокгольме 26 февраля сотрудниками полиции безопасности задержали мужчину, которого подозревают в шпионаже, но имя его не раскрывается. По предварительной информации, его завербовали в качестве агента российском разведки и он работал в Швеции под дипломатическим прикрытием.

Основным интересом российского разведчика стали высокие информационные технологии. Предположительно, свою деятельность шпион начал еще в 2017 году.

Как ранее сообщал «Ракурс», в середине февраля главу департамента контрразведки Бельгии отстранили из-за подозрений в шпионаже на Россию. Клемент Вандерборре работал в бельгийской контрразведке в течение 40 лет и на него регулярно жаловались младшие коллеги. Предполагаемого шпиона также подозревают в уничтожении конфиденциальных документов в штаб-квартире контрразведки.