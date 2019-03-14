В США компания Facebook оказалась под следствием из-за передачи данных пользователей. Фото: ProHotelia

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В США компания Facebook оказалась под следствием из-за сделок, по которым она передавала третьим лицам данные сотен миллионов пользователей. Компания заключила договора с около 150 компаниями, среди которых крупные производители смартфонов и других гаджетов.

Прокуратура США расследует сделки, которые компания Facebook заключила с такими гигантами как Apple, Amazon, Sony и Microsoft. Об этом сообщает газета Тhe New York Times.

Прокуратура Нью-Йорка потребовала, чтобы представители Facebook предъявили в суде документы по сделкам по крайней мере с двумя крупными производителями смартфонов. Правоохранители утверждают, что компании вступили в партнерские отношения с Facebook и в результате получили доступ к контактам и другим персональным данным без согласия пользователей.

Так, поисковая система Microsoft Bing благодаря сделкам может найти друзей практически всех пользователей соцсети. Компания Amazon смогла получить имена и контактную информацию, а гигант Apple и вовсе скрыл от пользователей, что устройства запрашивают данные.

Отдел по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами Министерства юстиции США начал расследование после информации о том, что политическая консалтинговая фирма Cambridge Analytica получила данные 87 млн человек и использовала их для создания инструментария, который затем был использован в предвыборной кампании президента Дональда Трампа. Если вина Facebook будет доказана, компании светит многомиллионный штраф, который может стать самым большим из когда-либо наложенных торговым регулятором.

Отметим, что большую часть партнерских отношения Facebook прекратила в течение последние двух лет. Представители компании заявили, что оказывают сотрудничество следствию и серьезно относятся к этому делу. В частности, Facebook предоставила публичные показания.

Ранее сообщалось, что сбой в работе Facebook и других соцсетей был замечен во многих странах Европы.