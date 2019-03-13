Суррогатное материнство. Фото: CNLNEWS

https://racurs.ua/n119364-v-germanii-sud-razreshil-biologicheskim-roditelyam-usynovit-rebenka-vynoshennogo-surrogatnoy-materu.html

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В Германии генетическим родителям разрешили усыновить ребенка, которого выносила суррогатная мать. Соответствующее решение сегодня, 13 марта, обнародовал Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне.

Суд низшей инстанции не позволял усыновить ребенка и не признавал договор об усыновлении действительным. Также судьи высказывали мнение, что действия по усыновлению ребенка можно приравнять к торговле людьми, поскольку суррогатная мать получила за свои услуги деньги, сообщает DW.

Несмотря на запрет суррогатного материнства, Высший земельный суд указал, что усыновление в таком случае представляется возможным. По мнению немецких судей высшей судебной инстанции, в этом случае усыновление отвечает интересам ребенка.

Отмечается, что ребенок проживает с биологическими родителями в Германии с момента рождения. Выносила ее гражданка Украины.