В Германии суд разрешил биологическим родителям усыновить ребенка, выношенного суррогатной матерьюhttps://racurs.ua/n119364-v-germanii-sud-razreshil-biologicheskim-roditelyam-usynovit-rebenka-vynoshennogo-surrogatnoy-materu.htmlRacurs.ua
В Германии генетическим родителям разрешили усыновить ребенка, которого выносила суррогатная мать. Соответствующее решение сегодня, 13 марта, обнародовал Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне.
Суд низшей инстанции не позволял усыновить ребенка и не признавал договор об усыновлении действительным. Также судьи высказывали мнение, что действия по усыновлению ребенка можно приравнять к торговле людьми, поскольку суррогатная мать получила за свои услуги деньги, сообщает DW.
Несмотря на запрет суррогатного материнства, Высший земельный суд указал, что усыновление в таком случае представляется возможным. По мнению немецких судей высшей судебной инстанции, в этом случае усыновление отвечает интересам ребенка.
Отмечается, что ребенок проживает с биологическими родителями в Германии с момента рождения. Выносила ее гражданка Украины.