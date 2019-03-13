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Brexit: английские депутаты не поддержали выход из ЕС без соглашения. Фото: zik.ua

Brexit: английские депутаты не поддержали выход из ЕС без соглашения

13 мар 2019, 22:33
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Парламент Великобритании не согласился выходить из ЕС без соглашения. Английские депутаты поддержали поправку в законопроект, которая препятствует этому.

Поправку относительно препятствования Brexit без соглашения с ЕС внес представитель консервативной партии Кэролайн Спелман. Указанную поправку поддержали 312 депутатов, против проголосовали 308 парламентариев, сообщает ВВС.

На завтра, 14 марта, запланировано рассмотрение вопроса об отсрочке выхода Великобритании из Европейского Союза. Срок Brexit может быть продлен в соответствии с положениями ст. 50 устава Союза.

В ЕС заявили, что они согласятся на отсрочку выхода Великобритании в случае предоставления им убедительных доводов.

Напомним, 12 марта британские депутаты проголосовали против соглашении о выходе их страны с ЕС.

В 2016 году на референдуме большинство британцев высказалась за выход страны из ЕС.


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