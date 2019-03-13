Жительницу Винницкой области подозревают в создании эротических фото с 5-летним сыном. Фото: Sputnik Казахстан

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Racurs.ua

В создании и распространенные детских порнографических фото столичные правоохранители подозревают жительницу Винницкой области.

Правоохранители установили женщину, которая предлагала интернет-пользователям приобрести порнографические снимки с участием малолетнего мальчика, сообщают в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Женщина не только распространяла, но и создавала фотографии порнографического содержания. На этих фотографиях изображен ее 5-летний сын.

Правоохранители провели обыски по месту жительства 26-летней женщины. Они обнаружили и изъяли веб-камеру, компьютер и телефон, а также банковские карточки, на которые злоумышленнице перечисляли деньги за фотографии.

На данный момент женщине сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 301 (изготовление, сбыт и распространение порнографических произведений, изображений которые содержат детскую порнографию) Уголовного кодекса Украины.