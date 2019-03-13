Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Жительницу Винницкой области подозревают в создании эротических фото с 5-летним сыном. Фото: Sputnik Казахстан

Жительницу Винницкой области подозревают в создании эротических фото с 5-летним сыном

13 мар 2019, 22:05
999

В создании и распространенные детских порнографических фото столичные правоохранители подозревают жительницу Винницкой области.

Правоохранители установили женщину, которая предлагала интернет-пользователям приобрести порнографические снимки с участием малолетнего мальчика, сообщают в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Женщина не только распространяла, но и создавала фотографии порнографического содержания. На этих фотографиях изображен ее 5-летний сын.

Правоохранители провели обыски по месту жительства 26-летней женщины. Они обнаружили и изъяли веб-камеру, компьютер и телефон, а также банковские карточки, на которые злоумышленнице перечисляли деньги за фотографии.

На данный момент женщине сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 301 (изготовление, сбыт и распространение порнографических произведений, изображений которые содержат детскую порнографию) Уголовного кодекса Украины.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Дело Савченко-Рубана: продолжается подготовительное заседание суда (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В деле экс-руководителя центра «Офицерский корпус» Владимира Рубана и народного депутата Надежды Савченко сегодня в Киеве началось подготовительное заседание суда

Новости Украины
16:30   13 мар