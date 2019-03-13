Дело Савченко-Рубана. Фото: Без Табу

https://racurs.ua/n119361-delo-savchenko-rubana-sud-udovletvoril-zayavlenie-advokatov-ob-otvode-kollegii.html

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Суд удовлетворил заявление адвокатов народного депутата Надежды Савченко об отводе коллегии судей по делу Савченко-Рубана.

Решение об отводе коллегии судей было принято на подготовительном заседании, которое состоялось сегодня, 13 марта, сообщает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что отвод судей был заявлен в связи с ошибкой в указании номера уголовного производства при внесении его в систему автоматического распределения дел между судьями указанного суда. Теперь в Соломенском суде должны сформировать новую коллегию судей, которые приступят к рассмотрению этого уголовного производства.

Ранее Верховный Суд принял решение о том, что дело Савченко-Рубана будет рассматривать Соломенский районный суд Киева.

Напомним, бывший руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан и народный депутат Савченко подозреваются в планировании террористических актов и действий, направленных на захват власти. В тоже время Рубан опровергает все обвинения, а Савченко говорит о подготовке небольшой провокации.