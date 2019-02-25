Дело Савченко и Рубана: стало известно, какой суд рассмотрит производство. Фото: Донецкие новости

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Дело Савченко и Рубана будет рассматривать Соломенский районный суд Киева. Соответствующее решение сегодня, 25 февраля, вынес Верховный суд.

Сначала дело о подготовке серии террористических актов должен был рассматривать суд Славянска, затем рассмотрение этого производства было перенесено в Черниговский районный суд, сообщает «Радио Свобода».

Напомним, что народный депутат Надежда Савченко и бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» подозреваются в подготовке серии террористических актов, которые должны были состояться на территории всей страны. По версии следствия, они планировали покушения на высокопоставленных чиновников, среди которых президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов.

Правоохранители задержали Рубана 8 марта 2018 года на КПВВ «Майорское» за попытку перевезти большое количество оружия с оккупированной территории. А 22 марта Верховная Рада разрешила привлечь к уголовной ответственности Савченко. Следователи считают ее сообщницей Рубана и обвиняют в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя. Отметим, что Рубан все обвинения отвергает. Савченко отрицает подготовку теракта и говорит лишь о «политической провокации».