Сильный торнадо обрушился на Германию: уничтожены десятки домов, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

Сильный торнадо обрушился на Германию: уничтожены десятки домов, есть пострадавшие / Фото: Lane Pearmanww, flickr.com

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Мощный торнадо пронесся Германией, разрушив до основания 10 домов, еще 30 зданий были повреждены. Сильный ветер вырывал деревья с корнями, срывал кровлю с жилых домов.

Пять человек получили травмы в результате стихии. Инцидент произошел вечером 13 марта в немецкой коммуне Ретген (земля Северный Рейн — Вестфалия), где проживают более 8,6 тыс. человек, сообщает Deutsche Welle.

По словам мэра города Йормы Клауса, владелец здешнего отеля предлагает бесплатное жилье пострадавшим. Также создан временный центр эвакуации в местной школе.

«Мы спокойны, собраны, паники не было», — сказал Клаус.

Сейчас спасатели занимаются разбором завалов. Дороги в городе завалены деревьями и мусором. В метеорологической службе не исключают вероятности повторного торнадо, поскольку в Германии на днях усилились штормовые ветра.

Напомним, осенью 2018 года столицу Канады Оттаву атаковал мощный торнадо.