Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Сильный торнадо обрушился на Германию: уничтожены десятки домов, есть пострадавшие / Фото: Lane Pearmanww, flickr.com

Сильный торнадо обрушился на Германию: уничтожены десятки домов, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

14 мар 2019, 12:02
999

Мощный торнадо пронесся Германией, разрушив до основания 10 домов, еще 30 зданий были повреждены. Сильный ветер вырывал деревья с корнями, срывал кровлю с жилых домов.

Пять человек получили травмы в результате стихии. Инцидент произошел вечером 13 марта в немецкой коммуне Ретген (земля Северный Рейн — Вестфалия), где проживают более 8,6 тыс. человек, сообщает Deutsche Welle.

По словам мэра города Йормы Клауса, владелец здешнего отеля предлагает бесплатное жилье пострадавшим. Также создан временный центр эвакуации в местной школе.

«Мы спокойны, собраны, паники не было», — сказал Клаус.

Сейчас спасатели занимаются разбором завалов. Дороги в городе завалены деревьями и мусором. В метеорологической службе не исключают вероятности повторного торнадо, поскольку в Германии на днях усилились штормовые ветра.

Сильный торнадо обрушился на Германию / Фото: DW

Сильный торнадо обрушился на Германию

Сильный торнадо обрушился на Германию / Фото: grenzecho.net

Напомним, осенью 2018 года столицу Канады Оттаву атаковал мощный торнадо.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Политзаключенного Балуха доставили в колонию Тверской области РФ

Украинского политзаключенного Владимира Балуха доставили в одну из колоний Тверской области России. Его адвокату эту информацию подтвердили российские тюремщики. В какой именно колонии находится украинец, неизвестно

Новости мира
12:55

Убитый в Киеве мужчина оказался сотрудником Администрации президента

В центре Киева нашли убитым сотрудника Администрации президента Украины Александра Бухтатого. Он работал главным консультантом департамента информационной политики в Администрации главы государства

Новости Украины
12:13