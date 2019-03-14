Гибель сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, фото — сайт президента Украины

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Полиция Киева назвала предварительную причину смерти сотрудника Администрации президента Украины Александра Бухтатого. К этому привела хроническая ишемическая болезнь сердца, сообщили 14 марта в полиции Киева. Кроме того, у погибшего обнаружили перелом костей носа.

Как Бухтатый получил эту травму, а также окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. В то же время полиция подтвердила, что с места происшествия исчез мобильный телефон погибшего. Его впоследствии нашли у одного из двух мужчин, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали рядом с умершим.

Следователи Шевченковского райуправления милиции Киева начали уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) и по ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины.

На смерть Бухтатого откликнулся и президент Украины. Петр Порошенко выразил соболезнование семье и близким, а также назвал погибшего честным и порядочным человеком, профессионалом своего дела, который пользовался глубоким уважением в журналистских кругах.

Александру Бухтатому было 46 лет, он работал главным консультантом департамента информационной политики АПУ. У него остались жена и сын.

В последнее время Бухтатый был одним из «двигателей» возрождения военной прессы и все свободное время посвящал подготовке изданий для военных на передовой. Он был председателем экзаменационной комиссии Института журналистики по специальности «Военная журналистика». Благодаря его усилиям в Министерстве обороны 16 февраля установили Днем военного журналиста.