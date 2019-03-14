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Погода в Украине 15 марта. Фото: Сочи Экспресс

Погода в Украине 15 марта: дожди и снег ожидают в восточных и западных областях (КАРТА)

14 мар 2019, 15:41
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Погода в Украине 15 марта будет прохладной, на территории большинства областей прогнозируют дожди и снег.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2° в восточных регионах до 2° тепла в западных. Днем на территории всей Украины столбики термометров будут показывать 6−9° тепла, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 15 марта будет солнечной. Температура воздуха ночью составит 0−2° тепла, днем ​​потеплеет до 7−9° выше нуля.

Во Львове 15 марта будет идти дождь. Синоптики прогнозируют ночью 0−2° тепла, а днем ​​- 6−8° выше нуля.

Погода в Днепре 15 марта будет солнечной и прохладной. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1° мороза до 1° тепла. Днем столбики термометров покажут 5−7° выше нуля.

В Харькове 15 марта синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью опустится до 2° мороза, днем ​​потеплеет до 4−6° выше нуля.

В Одессе 15 марта будет тепло и солнечно. Столбики термометров ночью покажут 0−2° тепла, а днем ​​- 7−9° выше нуля.

Погода в Украине 15 марта. Фото: meteo.gov.ua

Завтра в Киеве прогнозируют небольшие магнитные бури в первой половине дня и поздно вечером. В течение дня будут наблюдаться небольшие геомагнитные колебания.

Магнитные бури в Киеве 15 марта. Фото: gismeteo.ua

Источник: Ракурс


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