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В Великобритании спустя почти 50 лет десантник пойдет под суд за расстрел демонстрантов в Ольстере. Фото: Багнет

В Великобритании спустя почти 50 лет десантник пойдет под суд за расстрел демонстрантов в Ольстере (ФОТО)

14 мар 2019, 15:21
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За расстрел участников мирной демонстрации в 1972 году британского десантника отправят под суд. Прокуратура Северной Ирландии обвинила военнослужащего в убийстве двух человек и в покушении на убийство еще четырех в день «Кровавого воскресенья».

По этому делу как подозреваемые проходили еще 16 военных и два члена «официальной ИРА» (крыло Ирландской республиканской армии), но доказательств для их обвинения оказалось недостаточно. В свою очередь, Министерство обороны Великобритании заявило, что оплатит адвокатов для всех военных, которые пойдут под суд за трагические события 1972 года. Об этом сообщает «Русская служба ВВС».

В «Кровавое воскресенье» 30 января 1972 года жители Ольстера в Северной Ирландии вышли на мирную демонстрацию в защиту гражданских свобод. Британские военные открыли огонь по митингующим, в результате чего погибли 13 человек.

Расстрелянные митингующие в Ольстере. Фото: H. Christoph

Расстрел мирных граждан значительно повлиял на обстановку в стране и десятки лет этой частью Великобритании управляли напрямик из Лондона. Возмущенные граждане на фоне трагических событий начали вступать в террористическое крыло ИРА.

Отношение к трагедии у Лондона было неоднозначное. В год «Кровавого воскресенья» власти провели расследование, в ходе которого оправдали военных и обвинили демонстрантов в выстрелах из толпы, которые якобы и спровоцировали печальные события.

Доказать вину остальных военных в убийствах не удалось. Фото: Keystone Pictures USA

Масса очевидцев и родственники погибших не согласились с таким решением, но повторное расследование затянулось на десять лет. По итогам следствия удалось выяснить, что демонстранты были безоружны и не представляли для военных никакой опасности.

Минобороны признало факт неправомерных действий военнослужащих и даже заявило о выплате компенсаций. Родственники убитых отказались от выплат и потребовали привлечь к ответственности виновников трагедии.

Британского военного обвиняют в убийстве двоих демонстрантов в Ольстере. Фото: MSI

Только в 2010 году, почти через 40 лет, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон открыто принес извинения родственникам погибших.

Ранее сообщалось, что расследование дела о расстрелах на Майдане завершено.


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