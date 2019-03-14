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ГБР выяснит, как судья-племянник Кивалова присвоил служебную квартиру. Фото: 24 Канал

Приватизацию служебной квартиры в элитном районе Киева судьей-племянником Кивалова будет расследовать ГБР (ДОКУМЕНТ, ВИДЕО)

14 мар 2019, 14:59
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Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование обстоятельств приватизации служебной квартиры судьей Сергеем Могилом, который является племянником нардепа Сергея Кивалова.

Документы о внесении данных в ЕРДР получили в свое распоряжение юристы проекта «Тисни» (Bihus.Info).

Ранее журналисты проекта «Наші гроші» расследовали факты приватизации служебного жилья чиновниками различных ведомств в Киеве. В частности, речь шла и о бывшем судье Высшего хозяйственного суда, а с недавних пор победителе конкурса в Верховный суд Сергее Могиле.

Семья Могила переехала из Одессы в Киев и арендовала элитное жилье на Печерске. Хотя судья имел возможность снимать апартаменты, Могил получил в распоряжение еще и служебное жилье — также элитную недвижимость в Печерском районе.

В течение двух лет эта квартира потеряла статус служебной, а в 2014 году ее в частную собственность приобрел Могил и его дочери. Судья не прожил в ней ни дня и продал. При этом за шесть месяцев до продажи квартиры жена судьи выкупила еще и арендованное семьей жилье.

Юристы проекта обратились в ГБР относительно возможного незаконного завладения имуществом и злоупотребления доверием Сергеем Могилом и чиновниками Печерской райгосадминистрации.

Источник: Ракурс


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