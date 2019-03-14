«Динамо» дома проиграло «Челси». Фото:

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Киевское «Динамо» дома проиграло лондонскому «Челси» со счетом 5:0.

Во время ответной игры в Киеве «бело-синие» не могли рассчитывать на нескольких игроков основы. Матч пропускали форвард Фран Соль и вингер Беньямин Вербич. На острие атаки у киевлян вынужден был играть номинальный центральный полузащитник Денис Гармаш.

Лондонцы открыли счет уже на 5 мин. — после углового отличился французский нападающий лондонцев Оливье Жиру. На 33-й мин. он оформил дубль.

Испанский защитник «Челси» в конце первого тайма Маркус Алонсо довел счет до разгромного — он с близкого расстояния пробил Дениса Бойко.

Во втором тайме киевляне тоже не смогли оказать сопротивление команде Маурицио Сарри. Уже на 59-й мин. «Динамо» снова пропустило — бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Виллиан с правого фланга выполнил подачу со штрафного, а Жиру забил головой. Разгромный счет 5:0 зафиксировал арбитр на 78-й мин. Хадсон-Одой легко переиграл голкипера киевлян на выходе.

«Динамо» (Киев) — «Челси» (Великобритания) 0:5 (первый матч — 0:3)

Голы: Жиру, 5, 32, 59, Алонсо, 45+1, Хадсон-Одри, 78

«Динамо»: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Сидорчук (Че Че, 65), Шепелев (Андриевский, 86) — Цыганков, Шапаренко, Сидклей (Смирный, 81) — Гармаш.

«Челси»: Аррисабалага — Дзаппакоста (Аспиликуэта, 69), Рюдигер, Кристенсен, Алонсо — Канте (Жоржиньо, 66), Ковачич, Лофтус-Чик — Хадсон-Одой, Жиру, Виллиан (Педро, 74).

Предупреждения: Миколенко — Аспиликуэта.

Напомним, 21 февраля донецкий «Шахтер» на выезде уступил немецкому «Айнтрахту» со счетом 4:1 и выбыл из Лиги Европы.