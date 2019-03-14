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Ракурс
Трем украинским морякам назначили психиатрическую экспертизу. Фото: Громадське телебачення

Россия назначила психиатрическую экспертизу еще трем пленным украинским морякам (ФОТО)

14 мар 2019, 21:45
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Психиатрическую экспертизу российские следователи назначили военнопленным морякам Военно-морских сил ВСУ Богдану Головашу, Андрею Опришку и Владимиру Лисовому.

Российские силовики 14 марта провели следственные действия в отношении этих военнопленных, ознакомили с постановлениями о назначенной экспертизе. Об этом сегодня сообщил адвокат украинцев Николай Полозов на собственной странице в Facebook.

По словам Полозова, в общем амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу назначили для 21 военнопленного. Еще троих украинских моряков российские следователи планируют ознакомить с постановлениями о назначении экспертизы на следующей неделе.

Адвокаты моряков заявляют, что проведение подобной экспертизы недопустимо, поскольку она не предусмотрена третьей Женевской конвенцией и нарушает права военнопленных, унижает их достоинство.

Сегодня в Киеве ультрас киевского «Динамо» на матче киевлян в 1/8 Лиги Европы против «Челси» устроили перфоманс в поддержку военных моряков, которые находятся в российском плену.

Перфоманс в поддержку моряков. Фото: скриншот с матча

Напомним, 5 марта РФ назначила амбулаторную психиатрическую экспертизу военнопленным морякам Сергею Цибизову, Роману Мокряку и Юрию Безъязычному. Впоследствии такую же экспертизу назначили Василию Сороке и Виктору Беспальченко.

Как известно, 25 ноября 2018 года российский спецназ обстрелял и захватил в плен три корабля Военно-морских сил Украины, которые следовали через Керченский пролив в Азовское море. Тогда в плен попали 24 украинских военных. Российский суд 16 января продлил всем пленным украинцам арест до 24−26 апреля 2019 года.

Источник: Ракурс


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