Парламент Великобритании выступил против проведения еще одного референдума о Brexit. Фото: maxpixel

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Повторный референдум по Brexit (Брекзит) не поддержали депутаты Палаты общин парламента Великобритании.

В четверг, 14 марта, парламентарии не поддержали проведение в стране повторного референдума по выходу Великобритании из состава Европейского Союза. Проголосовали за это предложение 85 депутатов, против — 334 депутата. Об этом сегодня сообщает The Independent.

Отдельные политики предлагали принять поправку, которая предусматривала предложение проголосовать гражданам за выход из ЕС на условиях, которые согласует парламент, или не выходить из Евросоюза.

Как известно, выход Великобритании из ЕС назначен на 29 марта. Однако угроза «жесткого Брекзита» сохраняется до тех пор, пока парламент не согласует соглашение британского правительства с Брюсселем о выходе из Евросоюза.

Напомним, 13 марта парламент Великобритании не согласился выходить из ЕС без соглашения. А в Евросоюзе заявили, что согласятся на отсрочку выхода Великобритании в случае предоставления им убедительного обоснования.