Трамп попросил КНР отменить пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США

Дональд Трамп. Фото: Delfi

https://racurs.ua/n118842-tramp-poprosil-knr-otmenit-poshliny-na-selskohozyaystvennuu-produkciu-iz-ssha.html

Racurs.ua

Глава США Дональд Трамп попросил Пекин отменить пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию.

Хозяин Белого дома отметил, что пошлины нужно отменить немедленно. По мнению Трампа, такое решение обосновано хорошими результатами переговоров между странами. Президент уже издал указ об отмене повышения пошлин на 25% для товаров из Китайской Народной Республики. Об этом говорится на странице президента в Twitter.

«Это очень важно для наших замечательных фермеров и для меня», — подчеркнул американский лидер.

Как известно, торговая война между странами началась еще в мае 2018 года, после того, как Дональд Трамп подписал указ, что дает Вашингтону право ввести пошлины на импорт товаров из Китая. В ответ КНР ввела повышенные пошлины на 128 товаров, изготовленных в США.

Напомним, в декабре 2018 года Трамп заявил, что Китайская Народная республика сначала уменьшит, а впоследствии и полностью отменит пошлины на импортируемые американские автомобили.