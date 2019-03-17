Кейт Миддлтон и принц Уильям на праздновании Дня святого Патрика. Daily Mail

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Королевская чета Кейт Миддлтон и принц Уильям присоединились к параду, посвященному Дню святого Патрика.

Герцогиня Кембриджская 17 марта вышла в свет в элегантном наряде и исполнила несколько ежегодных ритуалов. Она вместе с Уильямом побывали на базе Ирландского гвардейского полка в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

Кейт и Уильям выпили за день святого Патрика по бокалу пива после традиционного парада ирландских гвардейцев. Герцогиня надела наряд изумрудно-зеленого цвета: пальто на заказ с Locl & Co. шляпу и туфли-лодочки от Джанвито Росси. Ее муж был одет в сюртук ирландской гвардии.

Уважая традиции, Кейт Миддлтон подарила веточки трилистника офицерам и прапорщикам перед маршем, на котором ее муж принял салют.

Напомним, в феврале Кейт Миддлтон провела «ночь в музее» и посетила конференцию королевского фонда «Психическое здоровье в образовании» Жена принца Уильяма на мероприятии традиционно выступила с речью.