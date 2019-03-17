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Ракурс
В Белграде митингующие окружили резиденцию президента Сербии. Фото: Vocal Europe

В Сербии протестующие блокировали резиденцию президента и требуют его отставки

17 мар 2019, 18:37
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В столице Сербии участники акций протеста сумели прорвать оцепление перед резиденцией президента Сербии Александра Вучича.

На полицейских напали на углу улиц Краля Милана и Кнеза Милоша. Прорыв позволил митингующим взять в кольцо резиденцию президента. Об этом 17 марта сообщается на сайте Министерства внутренних дел Сербии.

Тысячи протестующих требуют отставки президента Вучича, проведения свободных выборов и большей свободы медиа.

Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович на собственной странице в Twitter обвинил оппозиционеров Драгана Джиласа и Бошко Обрадовича в том, что они подстрекают людей к силовым протестам и «пытаются проводить свою политику с помощью физических нападений на сотрудников полиции». Представитель правительства призвал государственные органы немедленно наказывать тех, кто нападает на силовиков.

Напомним, 16 марта в Париже во время митинга «желтых жилетов» протестующие «коктейлями Молотова» забросали расположенный на Елисейских полях ресторан Fouquet’s. Вследствие этого в заведении возник пожар.

Источник: Ракурс


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