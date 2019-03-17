НАБУ получило от ГП материалы, касающиеся деятельности компаний, подконтрольных двум нардепам. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n119509-korrupciya-v-ukroboronprome-antikorrupcionnoe-buro-raskrylo-podrobnosti-materialov-poluchennyh.html

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НАБУ раскрыло подробности материалов, полученных от Генеральной прокуратуры. Антикоррупционное агентство объяснило, кого касаются 87 страниц дела о хищении в оборонке, которые Генпрокуратура в 2017 году передала в бюро.

Основная часть переписки фигурантов скандала вокруг незаконных схем в оборонном комплексе, касается расследований незаконной деятельности фирм, подконтрольных двум депутатам Верховной Рады. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба НАБУ.

«Речь идет о фактах завладения 300 млн куб. м газа (уголовное производство № 52016000000000479 от 12 декабря 2016 года) и одного из эпизодов завладения средствами „Укрзализныци“ (№ 52016000000000089 от 31 марта 2016 года)», — отметили в бюро.

В первом производстве обвиняются должностные лица и неформальные кураторы ООО «Энергия-Новый Раздел» и ООО «Энергия-Новояворовск», бенефициарами которых являются два народных депутата. В НАБУ уверяют, что один из парламентариев — председатель комитета Верховной Рады по вопросам транспорта. Досудебное расследование по этому делу завершено. Установлено, что незаконные действия нанесли государству убытков на сумму 1,4 млрд грн. Суд уже наложил арест на две ТЭЦ, которые фактически принадлежат политикам и использовались для совершения преступления и их подчиненными. Теплоэлектростанции передали в управление АРМА.

Второе уголовное дело касается фактов завладения средствами «Укрзализныци», дело в отношении двух лиц уже передали в суд. В общем в двух производствах бюро привлекло к ответственности 15 человек. Коррупционные схемы нанесли ущерб на сумму 1,5 млрд грн.

Напомним, инвентаризация на бронетанковых заводах, входящих в состав госконцерна «Укроборонпром», выявила недостачу комплектующих на около 48 млн грн.