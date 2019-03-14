Инвентаризация на заводах «Укроборонпрома» обнаружила недостачу комплектующих на 48 млн грн / / Фото: Скрин YouTube

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Инвентаризация на бронетанковых заводах, входящих в состав госконцерна «Укроборонпром», выявила недостачу комплектующих на сумму около 48 млн грн. Об этом сегодня во время заседания временной следственной комиссии Рады заявил представитель Минобороны Юрий Мельник.

Он напомнил, что Министерство обороны в течение года осуществляет инвентаризацию имущества, переданного на военные заводы. Мельник пояснил, что в свое время избыточное имущество оборонного ведомства было передано на заводы. Там оно хранилось и затем попало в «Укроборонпром».

«Практически на всех заводах осуществляется инвентаризация. Речь идет об Одесском авиационном заводе, Киевском бронетанковом заводе, Житомирском заводе радиотехнического оборудования, Харьковском, Львовском, Николаевском, Житомирском бронетанковых заводах, „Мотор-Сич“. На сегодня обнаружена недостача комплектующих для бронетанкового вооружения и других видов военной техники (как машин, так узлов и агрегатов)», — сообщил Мельник.

На бронетанковых заводах комиссия обнаружила недостачу комплектующих на сумму около 48 млн грн. В Минобороны добавили, что после завершения инвентаризации все документы передаются в правоохранительные органы.

Также представители министерства отметили, что была проведена переоценка имущества и его остаточная стоимость приведена в соответствие с рыночной.

Также во время заседания ВСК в Раде представитель Госбюро расследований заявил, что в бюро еще не поступали материалы относительно недостатка комплектующих на 48 млн грн. В ведомстве пообещали отреагировать на эту информацию.

Нардепы, входящие в состав парламентской ВСК, проголосовали, чтобы Минобороны представило отчет по результатам полной инвентаризации. Отметим, что она может продлиться, согласно графику министерства, до июня-июля 2019 года.

«Относительно прицелов к танкам Т-80 у нас есть основания полагать, что некоторые из таких прицелов передавались из одного предприятия „Укроборонпроома“ на другое через скандальную фирму „Оптимумуспецдеталь“… когда начальная стоимость была 790 тыс. грн, а затем выросла до 1,9 млн грн», — сказал глава ВСК нардеп Иван Винник.

Представители «Укроборонпрома» на заседании подтвердили, что имущество армии могло кочевать с одного предприятия госконцерна на другое. В то же время в Минобороны добавили, что на завершение инвентаризации и сверку имущества понадобится минимум полгода. Военные и нардепы не смогли согласовать вопрос о том, сколько времени нужно на сверку и предоставление ВСК результатов инвентаризации. Нардеп Винник анонсировал проведение закрытого заседания ВСК в присутствии руководства Минобороны.

Напомним, после создания в декабре 2010 года государственного концерна «Укроборонпром» ряд украинских военных заводов и предприятий вошли в его состав. До этого времени Минобороны передавало заводам на хранение избыточную военную технику, затем она оказалась на предприятиях «Укроборонпрома».