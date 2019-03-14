Задержание коррупционеров. Фото: военная прокуратура

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Взятку от гражданина требовал начальник отдела Службы безопасности Украины. Злоумышленника и его сообщников задержали следователи Государственного бюро расследований.

Руководитель отдела спецслужбы, его подчиненный и два гражданина потребовали у мужчины взятку в размере 110 тыс. долл., что по курсу Нацбанка составляет более 3 млн грн. Дельцы обещали мужчине, что за эти деньги он избежит уголовного преследования и не будет лишен гражданства. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба ГБР.

Коррупционеров задержали во время получения второй части взятки в сумме 10 тыс. долл. Первую часть в размере 40 тыс. дол. подозреваемые получили ранее.

В ГБР пообещали, что вскоре задержанным сообщат о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Если вину задержанных докажут, то это будет грозить им наказанием в виде лишения свободы сроком от семи до 12 лет с конфискацией имущества. Правоохранители изъяли взятку, следственные действия продолжаются.

Напомним, в марте правоохранители задержали на получении взятки чиновника публичного акционерного общества «Винницагаз». Установлено, что газовик систематически требовал деньги от местных жителей и представителей коммерческих структур.