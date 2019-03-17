Пять автомобилей типа хэтчбек протестировали на скорость. Фото: скриншот с YouTube

https://racurs.ua/n119514-avtolubiteli-ispytali-pyaterku-populyarnyh-hetchbekov-v-teste-na-skorost-video.html

Ракурс

На гоночном треке испытали пятерку самых популярных автомобилей типа хэтчбек.

Драг-гонку проводило интернет-издание Carwow. Самый быстрый автомобиль определяли в заезде по прямой при старте с места и при заезде при старте примерно с 80 км/час. Также машины сравнили в испытании на торможение. Видео теста автомобилей опубликовали на YouTube-канале издания.

Между собой соревновались BMW M140i (БМВ), который оснащен трехлитровым двигателем I6 мощностью 340 л. с; Ford Focus RS (Форд Фокус) с 2,3-литровым мотором, который выдает 350 л. с.; Audi S3 (Ауди) с двухлитровым двигателем под капотом с отдачей 310 л. с. и аналогичный по мощности Volkswagen Golf R (Фольксваген Гольф). Пятым авто стал Mercedes-AMG A35 (Мерседес) с двигателем объемом два литра и мощностью около 310 л. с.

Как известно, драг-гонка — это спринтерский заезд на дистанцию в 402 м. По сути это гонка на ускорение, которая проводится на прямой трассе.

Напомним, в 2019 году концерн Volkswagen Group году предложит автолюбителям более 90 новых или обновленных моделей. На автомобильном рынке появятся, как уже анонсированные модели, так и еще не представленный купеобразный джип Porsche Cayenne Соире.