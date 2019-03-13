«Фольксваген» выпустит 90 новых моделей авто в 2019 году. Фото: Flickr

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Racurs.ua

Концерн Volkswagen Group (Фольксваген Групп) в 2019 году предложит автолюбителям более 90 новых или обновленных моделей.

На автомобильном рынке появятся, как уже анонсированные Seat Tarraco (Сеат Таракко) и Skoda Scala (Шкода Скала), так и еще не представленный купеобразный джип Porsche Cayenne Соире (Порш Каен Купе). Об этом сообщает Automotive News Europe.

В этом году также будут продавать Volkswagen T-Cross, Golf (Гольф) восьмого поколения, а также пока безымянный пятиместный седан B-класса. Также скоро в продажу поступят Skoda Scala, Kamiq, Seat Tarraco и новый Porsche 911. Среди новинок — Audi Q3 Sportback, Porsche Cayenne Coupe и Bentley Flying Spur.

Кроме традиционных авто, оборудованных двигателями внутреннего сгорания, немецкий автопроизводитель в этом году планирует выпустить сразу четыре автомобиля на электрических моторах. «Фольксваген» предложит для китайского рынка батарейные версии Bora и Lavida, а на глобальном рынке будут продавать кроссовер Audi e-tron и спорткар Porsche Taycan.

В ближайшее десятилетие концерн выпустит 70 полностью электрических моделей (BEV). Продажи электрокаров за тот же период должны составить 22 млн экземпляров. Немецкий концерн планирует сделать все свои структуры, включая производственные и административные подразделения, полностью «CO2-нейтральными» до 2050 года. Так, переход к BEV позволит сократить средний уровень выбросов CO2 на 30% к 2025 году и на 40% к 2030 году (по сравнению с показателями 2015 года).

Напомним, в марте автопроизводитель Volkswagen на автомобильном салоне в Женеве представил самый мощный дизельный кроссовер в истории — Touareg V8 TDI (Таурег) с двигателем от Audi SQ7.