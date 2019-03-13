Михаил Саакашвили, фото: Wikimedia Commons

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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал 1 апреля, на следующий день после первого тура президентских выборов, вернуться в Украину. Саакашвили считает, что действующий президент Украины Петр Порошенко не попадет во второй тур.

Прибыть в Киев он планирует самолетом из Варшавы. Об этом сообщает издание «Страна», к журналистам которого попал соответствующий билет.

В нем указано, что самолет, на котором экс-президент Грузии намерен вернуться в Киев, вылетит из Варшавы 1 апреля в 11.30, а в Борисполь прибудет в 14.05.

В недавнем интервью журналисту Дмитрию Гордону Саакашвили заявил, что после ожидаемого им поражения действующего президента в первом туре выборов «ни один пограничник не выполнит приказ Порошенко не пускать меня в Украину».

В то же время в Госпогранслужбе заявили, что до 2021 года не намерены впускать Саакашвили в Украину.

Напомним, 12 февраля 2018 года в одном из киевских ресторанов правоохранители задержали Саакашвили, после чего депортировали его в Польшу.

Летом 2017 года Саакашвили лишили украинского гражданства.