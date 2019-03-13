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Ракурс
На Донбассе военный взорвал себя и двух сослуживцев. Фото: kievpravda

На Донбассе военный взорвал себя и двух сослуживцев — СМИ

13 мар 2019, 11:56
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На Донбассе военнослужащий подорвал в блиндаже себя и двоих своих сослуживцев. Два бойца, включая подрывника, погибли на месте, а третий военнослужащий получил ранения.

Инцидент произошел в Ясиноватском районе на позициях украинской армии в районе поселка Невельское. По предварительной информации, два бойца поссорились и один из них воспользовался ручной гранатой. Об этом сообщают УНН, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

В связи с происшествием правоохранители открыли уголовное производство согласно ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Официального подтверждения этих данных пока нет. Пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) еще не прокомментировал информацию.

Как ранее сообщал «Ракурс», в середине января на Донбассе в районе села Троицкое взорвались два грузовых автомобиля с украинскими военнослужащими. Машины с бойцами подбили боевики ЛНР.


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