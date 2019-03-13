В Черкасской области неизвестный убил двух пенсионеров во время ограбления. Фото: Главком

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Racurs.ua

Двойное убийство произошло 12 марта в городе Звенигородка Черкасской области.

После 21.00 в частный дом пенсионеров проник неизвестный преступник. В доме находились мужчина с женщиной, 1951 и 1961 годов рождения. В доме приживала и 90-летняя женщина — мать хозяйки. Об этом 13 марта сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на собственной странице в Facebook.

Вооруженный грабитель требовал у супругов деньги, угрожал физической расправой. Пенсионеры оказали сопротивление неизвестному, тот ранил обоих. Хозяин, будучи тяжело раненым, сумел позвонить дочери и сообщил, что на них совершено нападение. В больнице пострадавшие от тяжелых травм скончались.

По словам Аброськина, погибшие пенсионеры были владельцами двух магазинов, расположенных на местном рынке. Убийца не нашел денег в доме и скрылся с места преступления. Сейчас на месте преступления работают следователи и оперативники.

Напомним, 30 декабря 2018 года правоохранители объявили о подозрении в совершении умышленного убийства четырех человек 30-летнему жителю Винницы. Глава семейства убил мать, бывшую жену и двух малолетних детей.