Нападение лошади произошло, когда владелец утром выгонял ее на пастбище, фото: Flickr

https://racurs.ua/n119324-beshenyy-kon-pokusal-chetyreh-chelovek-v-rossiyskoy-derevne-vveden-karantin.html

Racurs.ua

В Астраханской области РФ бешеный конь покусал своего владельца и еще трех человек, прежде чем его нейтрализовали. Инцидент произошел в селе Пироговка, сообщает агентство «Интерфакс-Юг» со ссылкой на ветеринарную службу области.

По словам свидетелей, нападение лошади произошло, когда владелец утром выгонял ее на пастбище. Конь сначала покусал своего хозяина, а затем вырвался и побежал вдоль села, кусая всех, кто попадался на пути. В результате пострадал еще один мужчина и две женщины.

Отмечается, что животное застрелил муж одной из пострадавших. Сейчас укушенным крестьянам оказывается медицинская помощь, в населенном пункте введен карантин сроком на 60 суток.

Стоит отметить, что хотя лошадь — животное травоядное, ее укус представляет значительную опасность даже при отсутствии риска заболеть бешенством. У лошадей сильные челюсти, они способны откусить палец, часть уха, сильно обезобразить лицо жертвы или переломать конечности.

Напомним, в январе этого года бешеный волк покусал трех человек в Запорожской области. Местные жители сами нашли опасное животное и забили его палками.