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Нападение лошади произошло, когда владелец утром выгонял ее на пастбище, фото: Flickr

Бешеный конь покусал четырех человек в российской деревне, введен карантин

13 мар 2019, 11:17
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В Астраханской области РФ бешеный конь покусал своего владельца и еще трех человек, прежде чем его нейтрализовали. Инцидент произошел в селе Пироговка, сообщает агентство «Интерфакс-Юг» со ссылкой на ветеринарную службу области.

По словам свидетелей, нападение лошади произошло, когда владелец утром выгонял ее на пастбище. Конь сначала покусал своего хозяина, а затем вырвался и побежал вдоль села, кусая всех, кто попадался на пути. В результате пострадал еще один мужчина и две женщины.

Отмечается, что животное застрелил муж одной из пострадавших. Сейчас укушенным крестьянам оказывается медицинская помощь, в населенном пункте введен карантин сроком на 60 суток.

Стоит отметить, что хотя лошадь — животное травоядное, ее укус представляет значительную опасность даже при отсутствии риска заболеть бешенством. У лошадей сильные челюсти, они способны откусить палец, часть уха, сильно обезобразить лицо жертвы или переломать конечности.

Напомним, в январе этого года бешеный волк покусал трех человек в Запорожской области. Местные жители сами нашли опасное животное и забили его палками.


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