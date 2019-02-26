Автопроизводитель Volkswagen показал самый мощный внедорожник в истории компании (ФОТО)

Volkswagen. Фото: Информатор

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Racurs.ua

Автопроизводитель Volkswagen (Фольксваген) на автомобильном салоне в Женеве планирует представить самый мощный дизельный кроссовер в истории — Touareg V8 TDI (Таурег) с двигателем от Audi SQ7.

Джип оснастят дизельной «турбовосьмеркой» 4.0, что выдает 421 лошадиную силу и 900 Нм крутящего момента, которые доступны уже с 1 тыс. оборотов в минуту. С нуля до сотни кроссовер разгоняется за 4,9 секунды, максимальная скорость машины 250 км/час. Об этом 26 февраля сообщает Motor1.

Салон авто будет представлен в двух вариантах: стандартный Elegance и Atmosphere. Первый отличается преобладанием холодных оттенков, второй — теплых. Двери отделают кожей, педали будут из нержавеющей стали, освещение представлено фонарями Light & Sight с автоматическим управлением. «Обуют» машину в 19-дюймовые колеса. Также в «Таурег» установят систему ночного видения.

Ожидается, что на европейском рынке эта машина начнет продаваться с мая 2019 года.

Напомним, пикап Volkswagen Amarok (Фольксваген Амарок) подготовили для езды в холодном климате, в частности, в горах Исландии. Машину оборудовали даже кофеваркой.