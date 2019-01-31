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Ракурс
Рассекреченные снимки нового багги от «Фольксваген». Фото: Motoring Research

Концерн Volkswagen рассекретил вид своего пляжного багги на электродвигателе (ФОТО)

31 янв 2019, 11:57
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Серийное производство пляжных багги запланировала немецкая компания Volkswagen «Фольксваген».

В сети появились первые снимки электрического концепт-кара. Машина похожа на пляжные багги, которые выпускались в Соединенных Штатах Америки в 60−70 годах XX века. Об этом сообщает Motoring Research.

Новинку планируют презентовать на автомобильном салоне в Женеве. Машину построили на модульной платформе, которая ляжет в основу целого семейства электрокаров Volkswagen I. D. Транспортное средство выпустят без крыши и боковых дверей. Машина получит большие колеса, внедорожные покрышки, а кузов будет с открытыми порогами.

В декабре 2018 года СМИ сообщали, что «Фольксваген» рассматривает возможность серийного производства электрического багги. Как известно, еще в 2011 году руководство немецкого автоконцерна попыталось вернуться к теме пляжных багги. Сейчас специалисты анализируют перспективы модели на рынке и изучают реакцию потребителей.

Рассекреченные снимки нового багги от «Фольксваген». Фото: Motoring Research

Напомним, компания Volkswagen (Фольксваген) показала первые изображения седана Passat (Пассат) нового поколения. Новинка популярной модели стала выглядеть более агрессивно, но все равно узнается. Машина получила новые элементы дизайна в стиле Arteon и новой Jetta.


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