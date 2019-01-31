Концерн Volkswagen рассекретил вид своего пляжного багги на электродвигателе (ФОТО)

Рассекреченные снимки нового багги от «Фольксваген». Фото: Motoring Research

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Racurs.ua

Серийное производство пляжных багги запланировала немецкая компания Volkswagen «Фольксваген».

В сети появились первые снимки электрического концепт-кара. Машина похожа на пляжные багги, которые выпускались в Соединенных Штатах Америки в 60−70 годах XX века. Об этом сообщает Motoring Research.

Новинку планируют презентовать на автомобильном салоне в Женеве. Машину построили на модульной платформе, которая ляжет в основу целого семейства электрокаров Volkswagen I. D. Транспортное средство выпустят без крыши и боковых дверей. Машина получит большие колеса, внедорожные покрышки, а кузов будет с открытыми порогами.

В декабре 2018 года СМИ сообщали, что «Фольксваген» рассматривает возможность серийного производства электрического багги. Как известно, еще в 2011 году руководство немецкого автоконцерна попыталось вернуться к теме пляжных багги. Сейчас специалисты анализируют перспективы модели на рынке и изучают реакцию потребителей.

Напомним, компания Volkswagen (Фольксваген) показала первые изображения седана Passat (Пассат) нового поколения. Новинка популярной модели стала выглядеть более агрессивно, но все равно узнается. Машина получила новые элементы дизайна в стиле Arteon и новой Jetta.