Строительство трассы «Таврида» в Крыму: у жителей Севастополя будут изымать участки

Строительство трассы «Таврида» в Крыму. Фото: Газета.Ру

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В оккупированном Крыму в Севастополе для строительства восьмого участка трассы «Таврида», который должны проложить от дороги в районе Сахарной головки до Ялтинского кольца, планируют изъять 15 земельных участков. Об этом сообщил пресс-центр оккупационного правительства Севастополя.

Планируется, что этот участок трассы длиной не менее 6,5 км будет заканчиваться двухуровневой транспортной развязкой в районе Ялтинского кольца.

Оккупанты утверждают, что после того, как проект трассы будет окончательно утвержден, жителей уведомят о том, какие участки будут изъяты. Затем будет проведена их рыночная оценка для выплаты компенсаций. Если жители Симферополя откажутся от денежной компенсации, им обещают предложить аналогичные по стоимости земельные участки.

Проблемы могут возникнуть с теми участкам, на которые право собственности не оформлено. Но все украинские документы, в том числе и договора аренды, будут считаться действительными.

Строительство восьмого участка «Тавриды» должно начаться весной 2019 года. Эта трасса соединит восток и запад полуострова. Планируется, что это будет четырехполосная магистраль длиной 250,75 км от Керчи до Севастополя.

Напомним, что Украина направит новые доказательства «крымских» преступлений России в Международный уголовный суд.