Сериал «Друзья» назван самым популярным среди подростков (ВИДЕО)

Сериал «Друзья» назван самым популярным среди подростков. Фото: Українські Новини

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Racurs.ua

Американский сериал «Друзья» назван самым популярным телевизионным шоу среди подростков.

В Великобритании было проведено исследование, в рамках которого эксперты выясняли телевизионные вкусы современных подростков. Так, большинство респондентов в возрасте от 5 — до 16 лет своим любимым телешоу назвали сериал «Друзья», сообщает «ВВС Україна».

Исследователи отмечают, что большинство опрошенных еще не родилась, когда американский сериал транслировали по телевизору (это происходило в период с 1994 по 2004 годы), а последний эпизод вышел 15 лет назад. Популярность сериала «Друзья» исследователи объясняют тем, что в нем подняты близкие для подростков темы дружбы и отношений.

Согласно результатам исследования, современные подростки смотрят сериал не так, как это делали их ровесники 20 лет назад. Сейчас почти никто не использует для просмотра телевизор, большинство опрошенных смотрит сериал с помощью стримингових сервисов и смартфонов. К тому же у современных подростков есть возможность смотреть несколько серий подряд.

Ранее сообщалось, что создатели сериала «Беверли-Хиллз» планируют перезапустить сериал с новыми актерами.