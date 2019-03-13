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Ракурс
Николас Мадуро, фото: netxeber.az

Блекаут в Венесуэле: Мадуро призвал сограждан молиться о восстановлении энергоснабжения

13 мар 2019, 09:36
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Президент Венсуэлы Николас Мадуро во время обращения к народу страны призвал сограждан экономить электричество, а также молиться о восстановлении энергоснабжения.

Выступление Мадуро транслировалось через его аккаунт в Твиттере, сообщает РИА «Новости».

«Помолимся богу — и появится электричество, помолимся богу — и электроэнергетическая система начнет работать», — считает президент Венесуэлы.

Масштабные перебои с электричеством в Венесуэле начались 7 марта. Тогда без электроэнергии остались 15 из 23-х штатов страны. Вчера власти Венесуэлы заявили, что последствия аварии почти ликвидированы. Из-за сложившейся ситуации Мадуро объявил 12 и 13 марта выходными днями.

В понедельник оппозиционный Мадуро парламент страны заявил о введении в Венесуэле чрезвычайного положения из-за проблем с поставками электроэнергии.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что из-за проблем с электричеством за последнее время значительно упала добыча нефти в Венесуэле. Эта отрасль сильно зависит от электроэнергии, поэтому в некоторых регионах страны добыча вообще прекратилась.


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