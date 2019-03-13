Николас Мадуро, фото: netxeber.az

https://racurs.ua/n119318-blekaut-v-venesuele-maduro-prizval-sograjdan-molitsya-o-vosstanovlenii-energosnabjeniya.html

Racurs.ua

Президент Венсуэлы Николас Мадуро во время обращения к народу страны призвал сограждан экономить электричество, а также молиться о восстановлении энергоснабжения.

Выступление Мадуро транслировалось через его аккаунт в Твиттере, сообщает РИА «Новости».

«Помолимся богу — и появится электричество, помолимся богу — и электроэнергетическая система начнет работать», — считает президент Венесуэлы.

Масштабные перебои с электричеством в Венесуэле начались 7 марта. Тогда без электроэнергии остались 15 из 23-х штатов страны. Вчера власти Венесуэлы заявили, что последствия аварии почти ликвидированы. Из-за сложившейся ситуации Мадуро объявил 12 и 13 марта выходными днями.

В понедельник оппозиционный Мадуро парламент страны заявил о введении в Венесуэле чрезвычайного положения из-за проблем с поставками электроэнергии.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что из-за проблем с электричеством за последнее время значительно упала добыча нефти в Венесуэле. Эта отрасль сильно зависит от электроэнергии, поэтому в некоторых регионах страны добыча вообще прекратилась.