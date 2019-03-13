Бывшего казначея Ватикана бросили в тюрьму за педофилию. Фото: УНІАН

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Racurs.ua

Бывшего казначея Ватикана Джорджа Пелла приговорили к шести годам лишения свободы за педофилию. В 1996 году, когда Пелл был архиепископом Мельбурна, он совершил насилие в отношении двух мальчиков из хора, используя для этого комнаты городского собора.

Решение по делу Пелла принял австралийский суд в Мельбурне. Суд присяжных заявил о виновности экс-казначея Ватикана еще в декабре, однако окончательный приговор вынесли сегодня. Об этом сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на суд Мельбурна.

В обвинении указано, что, будучи архиепископом, Пелл злоупотребил своей властью и проявил «высокомерие». Однако, сам кардинал свою вину не признает и утверждает, что все обвинения являются фантазиями жертв.

Джордж Пелл является самым высокопоставленным католическим священником, которого признали виновным в сексуальном насилии. Занимая должность казначея Ватикана (с 2014 года) и будучи советником Папы Римского, он считался третьим лицом государства.

Отметим, что в середине декабря главе Ватикана пришлось удались из неформального кабинета сразу трех кардиналов, двое из которых (включая Пелла) обвинялись в сексуальном насилии.

В последние годы католическая церковь столкнулась с массой обвинений в сексуальном насилии со стороны священников, а также утверждениями, что Ватикан все знал, но скрывал преступления.

Напомним, как ранее сообщал «Ракурс», французского кардинала Филиппа Барбарена условно приговорили за сокрытие священника-педофила в его епархии, жертвами которого, по утверждению общественников, стали около 60 детей.