В США одобрили пакет законопроектов против Кремля. Фото: Газета 200

https://racurs.ua/n119316-v-ssha-prinyali-paket-zakonov-protiv-kremlya.html

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В США одобрили антикремлевские законопроекты. Конгрессмены обвиняют режим президента РФ Путина в смерти Бориса Немцова, а также запретили американскому правительству признавать Крым российским (фактически или юридически).

Палата представителей требует расследовать убийство Бориса Немцова и наказать виновных. Сама резолюция призывает американское правительство регулярно поднимать вопрос об убийстве Немцова на любых переговорах с властями РФ. Об этом сообщает «Русская служба ВВС».

В убийстве Немцова обвинили пятерых уроженцев Чечни, которых признали виновными и приговорили к 11−20 лет. Однако, организаторов и заказчика убийства так и не нашли.

В резолюции Конгресс призывает РФ провести международное расследование в сотрудничестве с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) и ОБСЕ.

Глава Минфина США и госсекретарь должны определить круг лиц, причастных к убийству, а затем заморозить их активы в США и запретить въезд в страну. Также Госдеп обязали проверить, что предпринимает Россия для расследования убийства, и расследовать международную деловую активность главы Чечни Рамзана Кадырова и его окружения.

Второй документ запрещает государственным органам признавать Крым российским и оказывать любое содействие в признании суверенитета России над полуостровом.

В рамках третьей резолюции американская разведка сможет собирать данные о состоянии Путина и его окружения. Соответствующий отчет Конгресс ожидает в течение 180 дней. Разведка должна будет изучить не только активы Путина, но и компании, которое могут использоваться для сокрытия этих активов.

В четвертой резолюции разведку США обязуют подготовить три доклада с оценкой намерений Кремля. Разведчики должны оценить все возможные угрозы для США и союзников по НАТО со стороны России. На подготовку этих отчетов у разведки будет 90 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что США продлили на год антироссийские санкции из-за российской агрессии против Украины.